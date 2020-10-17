Голлівудська актриса і модель Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою, вбравшись у відвертий топ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії, яка є архівною, Андерсон позує з солодкою ватою в руках, елегантно заглядаючи в кадр. При цьому і без того тісний топ знаменитість вирішила розкрити, оголивши розкішні форми.

"Каліфорнійська дівчинка", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що всього за трохи більше, ніж півгодини, знімок зірки набрав майже п'ять з половиною тисяч лайків. Однак, попри красу кумира, її шанувальники не поспішали коментувати фотографію.

До цього ми розповідали, що Памела Андерсон подражнила шанувальників своїм найяскравішим чином

Зірка вирішила опублікувати архівне фото з серіалу, завдяки якому вона стала відомою і впізнаваною. Йдеться про серіал «Рятувальники Малібу», де Памела грала спокусливу красуню в червоному обтягуючому купальнику. На фото видно, як силіконові груди зірки , так і норовить вистрибнути з кайданів.

На другому фото, яке опублікувала Андерсон, знято її обличчя крупним планом. Вона дивиться вдалину, її очі сліпить Сонце.

Нагадаємо, що Памела Андерсон відчинила прозорий халатик, заманюючи в басейн:"Богиня".

Як Politeka писала, що Памела Андерсон в обтягуючому купальнику нагадала, чим спокушає чоловіків: "я заподію тобі біль...".

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон задерла ніжки, засвітивши найцікавіше:"шалено красива".