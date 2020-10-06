Легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон подразнила поклонников своим самым ярким образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда решила опубликовать архивное фото из сериала, благодаря которому она стала известной и узнаваемой. Речь идет о сериале «Спасатели Малибу», где Памела играла соблазнительную красотку в красном обтягивающем купальнике. На фото видно, как силиконовая грудь звезды так и норовит выпрыгнуть из оков.

На втором фото, которое опубликовала Андерсон, снято ее лицо крупным планом. Она смотрит вдаль, ее глаза слепит солнце.

«Стань веганом. Будь лучшим любовником», - игриво подписала модель фото.

Как известно, Памела Андерсон является вегетарианкой. Она перестала есть мясо еще когда была подростком. Модель много времени уделает рекламе вегетарианства, снимается в рекламных роликах и сотрудничает с организацией «Люди за этичное обращение с животными».

Ранее мы писали, что Памела Андерсон покорила королевским образом. Красотка позировала в невероятно красивом платье с корсетом. Она спустила платьице с плеч, соблазнив даже самых стойких поклонников. Корсет с завязочками на спине обтянул стройную талию, приподняв грудь модели. В руках молодая Памела держала бокал.

Напомним, что Памела Андерсон распахнула прозрачный халатик, завлекая в бассейн: "Богиня".

Как Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин: "Я причиню тебе боль...".

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное: "Безумно красивая".