Американська модель і бізнесмен Кім Кардаш'ян похвалилася чудовою фігурою, вбравшись в тісний наряд

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Так, на першому знімку Кім позує в гардеробній, вбравшись в тісний топ і білизну. Через це здається, що форми знаменитості буквально «рвуться» на свободу.

На іншій фотографії Кардаш'ян вже в іншому, не менш облягаючому вбранні. Знаменитість вирішила позувати напівлежачи, демонструючи розкішні ноги.

"Ось це форми. Так і рвуться назовні», «вогонь, Малятко», «ох, милий ангел», «Божественна Кім», «ось це крихта», «Кім, тобі будь - який наряд до обличчя», "це занадто бомбічно", - пишуть її шанувальники.

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Одні вважають Кім Кардаш'ян іконою стилю, інші дотримуються протилежної думки, але протиріччя не заважають збільшенню числа підписників на її профілі в мікроблозі.

Кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Нові кадри, опубліковані в Instagram, не стали винятком, адже викликав бурю емоцій у передплатників зірки.

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