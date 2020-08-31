От этого вида нельзя оторваться

Телеведущая и бизнесвумен из Соединенных Штатов Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Счастливое место», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Кардашьян позирует в крохотном купальнике, изогнувшись до неприличия и показав, чем ее наградила природа. При этом на заднем фоне виднеется невероятной красоты море.

«Просто мечта!», «роскошные формы, загляденье», «вау, горячая штучка. Завидую», «а ты счастливая на этом снимке», «до чего же хороша, это просто невероятно», «боже, эти изгибы потрясают воображение», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что американская модель, телеведущая и бизнесвумен, Ким Кардашьян, показала фигуру в одном белье

На странице бренда модель показала на себе утягивающие лифчик и трусики.

Ким позировала в белье телесного цвета. Лифчик в форме двух треугольников подчеркнул большой бюст звезды. Тонкие лямки натянулись на плечах, впиваясь в кожу. Игривый бантик посередине придал образу кокетливости.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".