Американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян похвасталась яркой фигурой

Как сообщает Politeka.net, одни считают Ким Кардашьян иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков на ее профиле в микроблоге.

Каждый ее снимок вызывает волну восхищения от пользователей сети. Новые кадры, опубликованные в Instagram, не стали исключением, ведь вызвал бурю эмоций у подписчиков звезды.

Ким умеет эффектно появиться на светском событии и сразить присутствующих вкусом и стилем. Ее изысканные вечерние туалеты давно приглянулись поклонникам – роскошные наряды всегда выгодно подчеркивают фигуру звезды.

Так, Кардашьян похвасталась пикантным вечернем платьем черного оттенка. Наряд отличался экстремально оголенной спиной, а также длинным шлефом. Разрез на спине давал возможность рассмотреть ее пышные формы и верх нижнего белья. В качестве аксессуаров она выбрала изящное ожерелье и массивную сумку в тон наряда. На одном из фото Ким присела на колени, еще больше выставив на всеобщее обозрение свои красные стринги.

Разумеется, поклонники отметили, что выглядит знаменитость просто роскошно.

"Да, Ким, мы видим стринги", "Такой потрясающий вид!! 🔥🔥", "Я без ума от тебя ...", "вы просто великолепны ✨❤️", "Бразилия любит тебя, королева", " Горячая модель💓💓 ", "нет, теперь это будет новейшая причуда", "Кто устоит перед этим?", "Настоящее искушение".

Напомним, Ким Кардашьян обтянула шелковые "дыньки" тесным бельем: "Пылкая красотка".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке: самый лучший ракурс.

Также Politeka писала, что аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.