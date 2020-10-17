Меган Маркл, яка зараз з чоловіком принцом Гаррі проживає в Сполучених Штатах, зважилася на одкровення щодо соціальних мереж

Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами журналу Fortune.

Так, за словами Маркл, зараз вона дуже багато часу приділяє синові Арчі. За її словами, материнство пробудило в ній сміливість.

"Можливо, з боку багато що здається ризикованим, але... Якщо ти живеш справжнім життям, не знаю, чи може щось здаватися ризиком. Ти просто робиш те, що є правильним. Материнство взагалі робить вас більш сміливою людиною і змушує більше турбуватися про світ, в якому будуть жити наші діти», - зазначила вона.

Водночас Маркл розповіла про важке рішення – піти з соціальних мереж.

"Не взаємодіяти з соцмережами-мій особистий вибір, я вже не знаю, що там відбувається, і з багатьох причин - мені це дуже допомагає. Але у мене багато побоювань щодо тих, хто цим одержимий", - підкреслила вона.

До цього ми розповідали, що Меган Маркл жорстко дісталося після гучної заяви герцогині про соцмережі

Так, користувачі соціальних мереж ополчилися проти колишньої герцогині.

Річ у тім, що Меган Маркл розкритикувала соціальні мережі, порівнявши тих, хто в них сидить, з наркозалежними.

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