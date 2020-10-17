На такое способны не все

Меган Маркл, которая сейчас с мужем принцем Гарри проживает в Соединенных Штатах, решилась на откровение относительно социальных сетей

Об этом она рассказала во время общения с журналистами журнала Fortune.

Так, по словам Маркл, сейчас она очень много времени уделяет сыну Арчи. По ее словам, материнство пробудило в ней смелость.

«Возможно, со стороны многое кажется рискованным, но... Если ты живешь настоящей жизнью, не знаю, может ли что-то казаться риском. Ты просто делаешь то, что является правильным. Материнство вообще делает вас более смелым человеком и заставляет больше беспокоиться о мире, в котором будут жить наши дети», - отметила она.

В то же время Маркл рассказала о тяжелом решении – удалиться из социальных сетей.

К примеру, Меган призналась, что решение отказаться от социальных сетей является ее личной инициативой. При этом, данный процесс зашел настолько далеко, что она уже и не знает, что происходит в сети. И это ей во многом помогает.

«Но у меня много опасений насчет тех, кто этим одержим», - подчеркнула она.

До этого мы рассказывали, что Меган Маркл жестко досталось после громкого заявления герцогини о соцсетях.

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