Меган Маркл, которая сейчас с мужем принцем Гарри проживает в Соединенных Штатах, решилась на откровение относительно социальных сетей
Об этом она рассказала во время общения с журналистами журнала Fortune.
Так, по словам Маркл, сейчас она очень много времени уделяет сыну Арчи. По ее словам, материнство пробудило в ней смелость.
«Возможно, со стороны многое кажется рискованным, но... Если ты живешь настоящей жизнью, не знаю, может ли что-то казаться риском. Ты просто делаешь то, что является правильным. Материнство вообще делает вас более смелым человеком и заставляет больше беспокоиться о мире, в котором будут жить наши дети», - отметила она.
Муж скандальной Кухар из "Танців з зірками" показал, что вытворяет на шесте: у Дантеса аж челюсть отпала
Новый обвал в обменниках, Нацбанк поразил обновленным курсом валют: к чему готовиться украинцам
Заболевшая Кристина Асмус раздвинула ноги на диване и удивила откровенностью: "Берегите себя"
"Я убогий, старый и тупой": доведенный до реанимации Тарзан ошеломил Королеву новой выходкой
В то же время Маркл рассказала о тяжелом решении – удалиться из социальных сетей.
К примеру, Меган призналась, что решение отказаться от социальных сетей является ее личной инициативой. При этом, данный процесс зашел настолько далеко, что она уже и не знает, что происходит в сети. И это ей во многом помогает.
«Но у меня много опасений насчет тех, кто этим одержим», - подчеркнула она.
До этого мы рассказывали, что Меган Маркл жестко досталось после громкого заявления герцогини о соцсетях.
Напомним, Миддлтон обвинили в наглом подражании Маркл, скандал не утихает
Как сообщала Politeka, Меган Маркл раскрыла невеселые подробности "королевской" жизни, не позавидуешь
Также Politeka писала, что большие проблемы у Меган Маркл и принца Гарри, супруги не сдержались