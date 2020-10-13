Бывшая герцогиня Меган Маркл стала жертвой травли в социальных сетях

Откровенное заявление она сделала в эфире подкаста, который был посвящен ко Всемирному дню психического здоровья, передает Daily Mail.

По ее словам в 2019 году Меган Маркл была человеком, над которым больше всего издевались в интернете.

"Мне сказали, что в 2019 году я была человеком, которого троллили больше всех в мире! Вот уже восемь месяцев я нахожусь в тени: сначала я была в декрете, а потом ухаживала за ребенком. Однако травля все равно продолжается, с этим почти ничего нельзя поделать. Неважно, 15 вам лет или 25, — если люди говорят о вас неправду, это все равно отражается на твоем психическом и эмоциональном состоянии", — заявила Меган Маркл в эфире специального подкаста.

В эфире бывшая герцогиня также почтила память покойному судье Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась от рака поджелудочной железы в возрасте 87 лет. Для этого Меган Маркл надела обыкновенную футболку, на которой была написана цитата судьи "Когда их девять".

"Меня иногда спрашивают, сколько женщин должно быть в Верховном суде. И когда я отвечаю, что их должно быть девять, люди в шоке. Но когда в Верховном суде было девять мужчин, ни у кого это даже вопросов не вызвало", - рассказывала однажды судья Гинзбург, которую считали иконой феминизма.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри устроили двойное свидание.

На этот раз бывшие герцоги Сассекские отправились в ресторан Lucky's Steakhouse, где они встретились со звездной парой Дэвидом Фостером и его супругой Кэтрин Макфи.

Встреча длилась около трех часов, на которой они наслаждались общением со старыми друзьями.

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