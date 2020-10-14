Против герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон выдвинули громкие обвинения
Об этом говорится в Instagram-аккаунте Harry_meghan_updates.
Так, жену принца Уильяма обвинили в подражании стиля Меган Маркл, которая с принцем Гарри сбежала из дворца.
Герцогиня Кембриджская записала в лондонском Музее естествознания видеоанонс, посвященный церемонии награждения победителей конкурса фотографов-натуралистов Wildlife Photographer of the Year.
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Внимательные фанаты Меган Маркл заметили, что наряд Кейт Миддлтон очень сильно похож на тот, в котором жена принца Уильяма была на одном мероприятии пару лет назад.
Для видеоролика Кейт надела все черное: топ с квадратным вырезом, блейзер от Alexander McQueen за более чем $1600 и брюки. Свой образ герцогиня Кембриджская решила дополнилнить серьгами с жемчугом.
Самое интересное, что в 2018 году у Меган Маркл был похожий образ, состоящий из черной одежды: брюки Altuzarra, блейзер и шелковый топ с квадратным вырезом.
Но поклонники обвинил Кейт Миддлтон в подражании Меган Маркл, которую ранее недолюбливали в королевском дворце.
"Я думаю, что стиль Кейт изменился в лучшую сторону, он стал более современным и, да, более похож на Меган", "Как обычно Кейт косплеет всегда кто-то, если не принцесса Диана, так Меган, в ней нет оригинальности", "Я определенно думаю, что Кейт копирует Меган", "Кейт хочет быть как Меган, ее дресс-код изменился", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри устроили двойное свидание.
На этот раз бывшие герцоги Сассекские отправились в ресторан Lucky's Steakhouse, где они встретились со звездной парой Дэвидом Фостером и его супругой Кэтрин Макфи.
Встреча длилась около трех часов, на которой они наслаждались общением со старыми друзьями.
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