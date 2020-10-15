Меган Маркл жестко досталось после громкого заявления герцогини о соцсетях

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Так, пользователи социальных сетей ополчились против бывшей герцогини.

Дело в том, что Меган Маркл раскритиковала социальные сети, сравнив тех, кто в них сидит, с наркозависимыми.

«Алгоритмы [соцсетей] каким-то образом порождают одержимость. Думаю, это очень нездоровое явление. В мире существует довольно мало вещей, при использовании которых человека называют user. Так зовут зависимых от наркотиков и тех, кто пользуется соцсетями», - заявляла Маркл в эфире онлайн-конференции 13 октября.

Пользователи обратили внимание на то, что речь Меган Маркл похожа на идею документального фильма «Социальная дилемма», который был снят Netflix.

"Да!! Вот полная цитата. "Существует только две индустрии, называющие своих клиентов users: запрещенные наркотики и программное обеспечение", "Боже, Меган заплатили, чтобы она выступила на конференции и высказала идею "Социальной дилеммы" о том, что пользователи соцсетей похожи на наркозависимых, и при этом она говорит, что не пользовалась соцсетями уже четыре года? А блог The Tig? А страница Sussex Royal в Instagram? Twitter? Лгунья", "Меган так начала копировать чужие идеи, что это вызывает лишь смех", - возмущались пользователи, комментируя выступление Меган Маркл на онлайн-конференции.

Ранее мы рассказывали о похожем скандале. Так, Кейт Миддлтон обвинили в подражании Меган Маркл.

Внимательные фанаты Меган Маркл заметили, что наряд Кейт Миддлтон очень сильно похож на тот, в котором жена принца Уильяма была на одном мероприятии пару лет назад.

Для видеоролика Кейт надела все черное: топ с квадратным вырезом, блейзер от Alexander McQueen за более чем $1600 и брюки. Свой образ герцогиня Кембриджская решила дополнилнить серьгами с жемчугом.

Самое интересное, что в 2018 году у Меган Маркл был похожий образ, состоящий из черной одежды: брюки Altuzarra, блейзер и шелковый топ с квадратным вырезом.

Напомним, Миддлтон обвинили в наглом подражании Маркл, скандал не утихает

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