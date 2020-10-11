Меган Маркл и принц Гарри рассказали о психологических проблемах, с которыми столкнулись они в своей жизни

Это произошло в рамках программы «Терапия для подростков», где парочка вместе со старшеклассниками обсудили психологические проблемы тинейджеров, пишет Оk-magazine.

Маркл сказала, что последствия пандемии подтолкнули людей все больше и больше к использованию Интернета, который в свою очередь сделал их более уязвимым и разъединил.

Меган заявила, что дезинформация и травля, с которой она постоянно сталкивается в СМИ и сети, влияет на ее психологическое состояние крайне негативно. Особенно это стало заметным после переезда в США. Однако она отметила, что сейчас у нее все хорошо.

«Последние несколько месяцев, конечно, были непростыми для всех. Но мы определенно не можем жаловаться. Нам повезло, что мы все здоровы и у нас есть крыша над головой», — сказала она.

В свою очередь, Гарри призвал всех говорить о своих слабостях, потому что это поможет справиться со многими психологическими проблемами.

«Чем больше мы говорим об этом, тем больше это становится нормальным. И это действительно нормально. Уязвимость — это не признак слабости. Это признак силы», — заявил он.

Меган Маркл в свою очередь поделилась, что справляться с проблемами психического здоровья им с мужем помогают ведение дневников и медитации.

Напомним, муж Елизаветы II взбешен поведением Меган Маркл и принца Гарри.

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