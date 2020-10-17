Російська актриса Христина Асмус відверто поділилася з фанатами своїм самопочуттям й розповіла, до чого пропав інтерес

Про це вона розповіла в Instagram, передає Politeka.

«Я вже тиждень вдома 🛌 я, звичайно, мріяла про відпочинок. Але, мабуть, треба було точніше формулювати, коли в космос запити посилала 😂 Температура все ще є. Не 39, слава богу, але вже втомилася.. Кашель, слабкість нестерпна, тіло ломить і голова часто болить 🥺 запахів і смаку немає. І взагалі немає інтересу до їжі", - йдеться в повідомленні.

Асмус уточнила, що подібне для неї абсолютно не властиво, адже актриса мала хороший апетит навіть коли хворіла.

"І неважливо що є, все таке однакове. Для мене це дуже незвично. Пожерти я люблю 😂 🍤 🥞 навіть при високій температурі й отруєннях у мене завжди раніше був апетит. Зараз прям змушую себе. Кажуть, що це все може повернутися з часом... У когось досвід і через два-три місяці був", - розповіла вона.

Водночас шанувальники знаменитості поцікавилися: "Гарік підтримує?". Однак на це питання Асмус відповіді не дала.

До цього ми розповідали, що актриса, яка отримала позитивний тест на китайський вірус, закликала всіх дотримуватися соціальну дистанцію і не забувати про медичні маски.

"Хлопців, вибачте, треба контракт відпрацювати , тому-носіть маски й рукавички. Використовуйте антисептики. І дотримуйтесь дистанцію. Бережіть себе!",- резюмувала Христина Асмус.

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