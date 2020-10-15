Российская актриса Кристина Асмус знает, как поражать поклонников
Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.
Так, звезда решила посвятить новый пост в своем микроблоге "теориям заговора" и пандемии китайского вируса.
Кристина Асмус в недоумении от пользователей соцсетей, которые обвиняют ее во лжи и уверяют, что актриса не могла заразиться китайским вирусом, а за публикации в Instagram она якобы получает деньги.
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Свою публикацию актриса сопроводила жарким снимком, на котором видно, как Кристина Асмус удобно уселась на диване, расставив ноги. Для фото актриса подобрала яркий макияж, белые короткие шорты и красную кофточку.
«Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!», - недоумевает Кристина Асмус в микроблоге.
Актриса, получившая положительный тест на китайский вирус, призвала всех соблюдать социальную дистанцию и не забывать о медицинских масках.
"Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!", - резюмировала Кристина Асмус в Instagram.
"Кристина, скорейшего выздоровления", "Выздоравливайте", "Всё будет хорошо. Потерпите. Желаем здоровья. Поправляйтесь скорее", "Поправляйтесь, Кристина! А у меня от "выдуманной" болезни вчера одноклассник скончался в 30 лет. Тоже много знакомых переболели с разными степенями поражения легких и в России и в Америке", "Вся моя семья, а нас пять человек на минуточку, переболели в конце августа этим чудесным вирусом...обоняние и вкус так и не вернулось в полном режиме", "Просто странно, что пишете это только когда сами заболели. Нужно было и ранее более ответственно относиться к мерам предосторожности", "Достаточного того, что не видеть ребёнка. С ума сойти можно от глупых вопросов!!! Кристиночка, крепкого вам здоровья", - поддержали ее поклонники в комментариях.
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