Российская актриса Кристина Асмус знает, как поражать поклонников

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, звезда решила посвятить новый пост в своем микроблоге "теориям заговора" и пандемии китайского вируса.

Кристина Асмус в недоумении от пользователей соцсетей, которые обвиняют ее во лжи и уверяют, что актриса не могла заразиться китайским вирусом, а за публикации в Instagram она якобы получает деньги.

Свою публикацию актриса сопроводила жарким снимком, на котором видно, как Кристина Асмус удобно уселась на диване, расставив ноги. Для фото актриса подобрала яркий макияж, белые короткие шорты и красную кофточку.

«Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!», - недоумевает Кристина Асмус в микроблоге.

Актриса, получившая положительный тест на китайский вирус, призвала всех соблюдать социальную дистанцию и не забывать о медицинских масках.

"Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!", - резюмировала Кристина Асмус в Instagram.

"Кристина, скорейшего выздоровления", "Выздоравливайте", "Всё будет хорошо. Потерпите. Желаем здоровья. Поправляйтесь скорее", "Поправляйтесь, Кристина! А у меня от "выдуманной" болезни вчера одноклассник скончался в 30 лет. Тоже много знакомых переболели с разными степенями поражения легких и в России и в Америке", "Вся моя семья, а нас пять человек на минуточку, переболели в конце августа этим чудесным вирусом...обоняние и вкус так и не вернулось в полном режиме", "Просто странно, что пишете это только когда сами заболели. Нужно было и ранее более ответственно относиться к мерам предосторожности", "Достаточного того, что не видеть ребёнка. С ума сойти можно от глупых вопросов!!! Кристиночка, крепкого вам здоровья", - поддержали ее поклонники в комментариях.

Напомним, счастливая Асмус в прозрачном корсете развлеклась на премьере фильма

Как сообщала Politeka, зареванную Кристину Асмус бросились утешать после выходки Харламова

Также Politeka писала, что названа истинная причина развода Асмус и Харламова