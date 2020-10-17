Российская актриса Кристина Асмус откровенно поделилась с фанатами своим самочувствием и рассказала, к чему пропал интерес

Об этом она рассказала в Instagram, передает Politeka.

«Я уже неделю дома 🛌 Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала 😂 Температура все ещё есть. Не 39, слава богу, но уже устала.. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит 🥺 Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде», - говорится в сообщении.

Асмус уточнила, что подобное для нее совершенно не свойственно, ведь актриса имела хороший аппетит даже когда болела.

«И неважно что есть, всё такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю 😂🍤🥞 Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя. Говорят, что это всё может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был», - рассказала она.

В то же время поклонники знаменитости поинтересовались: "Гарик поддерживает?". Однако на этот вопрос Асмус ответа не дала.

До этого мы рассказывали, что актриса, получившая положительный тест на китайский вирус, призвала всех соблюдать социальную дистанцию и не забывать о медицинских масках.

"Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!", - резюмировала Кристина Асмус.

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