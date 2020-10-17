Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників, засвітивши ідеальний загар в розкішній сукні з вирізом

Знімки красуні були опубліковані на сторінці в Instagram, передає Politeka.

Так, на фотографіях Кароль позує в чорній сукні з екстремальним вирізом. У якийсь момент зірка вирішила присісти, засвітивши ідеальний загар у всіх місцях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Наше малятко», «як завжди – бомба», «наша королева», «красива», «Юля: операція – лесбіянка», "чудова кішечка", - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Тіна Кароль показала відразу кілька стильних образів для концерту.

Зірка звикла вражати образами під час своїх виступів. Щоб створити потрібну атмосферу для кожної композиції, зірка постійно експериментує з образами й нерідко дивує публіку сміливістю своїх суконь.

Останнім часом Кароль стала активніше ділитися фото з концертів, з підготовки до зйомок і з відпочинку з близькими. При цьому артистка намагається завжди підбирати стримані вбрання з однією пікантною деталлю в образах.

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