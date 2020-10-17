Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников, засветив идеальный загар в роскошном платье с вырезом

Снимки красотки были опубликованы на странице в Instagram, передает Politeka.

Так, на фотографиях Кароль позирует в черном платье с экстремальным вырезом. В какой-то момент звезда решила присесть, засветив идеальный загар во всех местах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Наша малышка», «как всегда – бомба», «наша королева», «красивая», «Юля: операция – лесбиянка», «великолепная кошечка», - пишут они.

До этого мы писали, что певица Тина Кароль показала сразу несколько стильных образов для концерта.

Звезда привыкла поражать образами во время своих выступлений. Чтобы создать нужную атмосферу для каждой композиции, звезда постоянно экспериментирует с образами и нередко удивляет публику смелостью своих платьев.

В последнее время Кароль стала активнее делиться фото с концертов, с подготовки к съемкам и с отдыха с близкими. При этом артистка старается всегда подбирать сдержанные наряды с одной пикантной деталью в образах.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

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