Курс валют в Україні 18 жовтня продовжить таїти образу на гривню, яку має намір виплеснути вже спочатку тижня

Про це говорять цифри, надані фахівцями з НБУ, передає Politeka.

Долар почне тиждень з незвичного стрибка в 0,02,84 копійки. До середини останнього дня валюта подорожчала ще більше, але гривні вдалося «збити настрій» вічнозеленому.

Експерти прогнозують, що особливо сильним сьогодні буде удар Євро По гривні. Національна валюта втратить в ціні 0,1254 грн.

Курс валют, згідно з прогнозом НБУ, сьогодні буде виглядати так:

Долар – 28,3365 грн;

Євро - 33,1764 грн.

Фахівці також стверджують, що російський рубль до сьогоднішнього дня не зможе оговтатися від глибокого «нокауту», в який його відправила гривня: 3,6275 грн за десять рублів.

До цього ми писали, що за словами економічного експерта Андрія Шевчишина, є фактор, який може викликати значне зростання курсу долара: позачергове засідання НБУ, на якому, ймовірно, будуть розглядатися кадрові перестановки – звільнення двох заступників голови НБУ – Катерини Рожкової й Дмитра Сологуба. Такий собі " чорний лебідь", здатний спекулятивно обвалити курс гривні.

Нагадавши, гривня після вихідних задавить Долар, курс валют здивує змінами.

Як повідомляла Politeka, долар і Гривня влаштували "розбірки" перед виборами.

Також Politeka писала, що долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют.