Курс американского доллара к гривне изменится уже на следующей неделе



Экономические эксперты солись во мнении: украинская валюта до выборов будет укрепляться.



"Снижение курса доллара будет привлекать новых покупателей, что сдержит укрепление гривны", – отметил Андрей Шевчишин в комментарии изданию "Сегодня" и добавил, что курс установится на отметке в 28,2-28,3 грн/доллар.

А вот Олег Пендзин уверен, что украинская гривна более значительно укрепит свои позиции

"В начале недели можем увидеть даже нынешнюю стабильность. Но восходящего тренда по укреплению гривны точно ждать не стоит", поделился эксперт.

Эксперты уверяют, что сейчас намного выходней хранить и переводить свои сбережения именно в долларах, поскольку рост гривны будет непродолжительным и незначительным.

"Девальвация гривны вскоре вернется, в целом девальвационный тренд не сломлен и сохраняются перспективы опускания курса в зону ниже 28,5 гривны за доллар", - озвучил свой прогноз Андрей Шевчиин.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на следующий год заложен курс 29 грн за один доллар. В частности, в конце лета Кабинет министров Украины одобрил новый прогноз экономического и социального развития государства.

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