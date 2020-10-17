Эксперты объяснили, что будет с курсом доллара перед выборами

На предвыборной неделе не стоило бы ожидать заметных изменений курса, но есть признаки того, что это может случиться.

Поэтому эксперты в комментарии для Сегодня посоветовали избавляться от гривневых депозитов и переводить их в валюту, пока доллар пребывает в стабильном состоянии.

По словам Андрея Шевчишина, есть фактор, который может вызвать значительный рост курса доллара: внеочередное заседание НБУ, на котором, вероятно, будут рассматриваться кадровые перестановки – увольнение двух заместителей главы НБУ – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Такой себе "черный лебедь", способный спекулятивно обвалить курс гривни.

Если же на следующей неделе кадровых перестановок в Нацбанке не будет, то аналитик ожидает, что гривна будет стабильной и расширится валютный спред.

"Банки хотят зарабатывать на обмене валюты. Расширение спреда пойдет как вверх, так и вниз, то есть купить доллар можно будет дороже, а сдать – дешевле, разница может достигнуть 25 копеек и более", – уточнил Андрей Шевчишин.

Другие эксперты не ждут перемен в НБУ в неделю перед выборами и прогнозируют стабильность курса. Александр Охрименко говорит, что гривня продолжит колебаться в пределах 28,4-28,5 грн/доллар.

Эксперты, как и ранее, советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока и вкладывать в валюту. И, наоборот, придерживать имеющуюся. Ибо стабильность гривни продлится до конца октября – начала ноября, потом начнется девальвация до 28,8-29 грн/доллар.

Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.

Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами.

Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют.