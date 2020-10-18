Курс валют в Украине 18 октября продолжит таить обиду на гривну, которую намерен выплеснуть уже вначале недели
Об этом говорят цифры, предоставленные специалистами из НБУ, передает Politeka.
Доллар начнет неделю с непривычного прыжка в 0,02,84 копейки. К средине последнего дня валюта подорожала еще больше, но гривне удалось «сбить настрой» вечнозеленому.
Эксперты прогнозируют, что особенно сильным сегодня будет удар евро по гривне. Национальная валюта потеряет в цене 0,1254 грн.
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Курс валют, согласно прогнозу НБУ, сегодня будет выглядеть так:
Доллар – 28,3365 грн;
Евро – 33,1764 грн.
Специалисты также утверждают, что российский рубль до сегодняшнего дня не сможет оправится от глубокого «нокаута», в который его отправила гривна: 3,6275 грн за десять рублей.
До этого мы приводили слова экономиста Андрея Шевчишина о том, есть ли на сегодняшний день фактор, способный вызвать "землетрясение" на рынке доллара.
По его словам, такой момент действительно есть, и связан он с перестановкой кадров внутри самого НБУ. А именно - увольнение Рожковой и Сологуба. Этот момент может использоваться валютными менялами для спекуляций и создания искусственно завышенной цены на доллар.
Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.
Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами.
Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют.