Французька актриса, яка підкорила Голлівуд, і модель українського походження Ольга Куриленко здивувала зухвалим образом

40-річна красуня похвалилася кадром зі зйомок для корейської версії глянцевого журналу Harper's Bazaar, передає Politeka.net.

Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На актрисі – чорний комбінезон з латексу, який щільно облягає тендітну фігуру Ольги. Вона стоїть біля стіни, піднявшись на носочках і зігнувши одну ногу в коліні. Куриленко широко посміхається в камеру, підперши бік рукою.

Волосся зірки зібране в пучок.

"Ви дійсно різнобічна актриса і підійдете для будь-якої ролі", "Красуня, худа!", "Жінка-кішка:)", - пишуть шанувальники.

Шлях до слави у Куриленко був дуже довгим. У 16 років красива дівчина переїхала в Париж, де у неї був контракт з агентством Madison. На новому місці Ользі довелося нелегко, їй було складно прижитися в чужій країні та ще й без знання мови.

Але все склалося найкращим чином, і через пару років її знімок був на обкладинці популярного журналу Glamour, а слідом і на обкладинках таких журналів, як Elle і Vogue. Також Куриленко стала обличчям кількох модних брендів.

У той же період дівчина вперше вийшла заміж за фотографа, шлюб з яким тривав три роки. А в 2005-му році відбувся і дебют Куриленко в кіно, тоді вона зіграла в стрічці "Перст любові" і була відзначена на Бруклінському міжнародному кінофестивалі.

Найбільшу популярність їй принесла участь в "бондіані". Вона зіграла дівчину суперагента в "Кванті милосердя". Сьогодні Ольга - дуже популярна і затребувана актриса.

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