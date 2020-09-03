40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, заворожила красотой в вечернем платье

Звезда регулярно выкладывает в Инстаграм фото в разных образах и давности, передает Politeka.net. В этот раз знаменитость решила опубликовать архивное фото, где она позирует в красивом платье.

Ольга предстала в черном кружевном наряде, которые держался на ее груди. Модель распустила длинные волосы, забрав от лица пряди. Ее элегантный образ завершили круглые серьги в ушах.

Куриленко улыбалась и смотрела в сторону. Легкий макияж лишь подчеркнул невероятную красоту артистки.

Глаза были выделены черным карандашом, а губы - блеском нюдового оттенка.

За час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Оля, чертовски хороша! Глаз не отвести )) наша главная звездочка в Голливуде!", "Косить под Джоли неумно. Отписка. Лучше бы свой стиль развивала", "Красивая😍", "Ой, красавица👍🔥😚😚👑😊😚", "Сказочно красива❤️", "..Глаза Твои - Зелёные Сапфиры, смотрю я в них и утопаю вновь.. Души, зеркальное мгновенье, любовью завораживает вновь..."🌺😉", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко опубликовала фото, на котором позировала в белой маечке.

Легкая ткань обтянула небольшую грудь звезды, которая была едва заметна, ведь модель выставила перед собой руки. В последних звезда держала пистолет, направив его вперед и будто целясь.

Волосы у актрисы были собраны, чтобы не мешали.

Данный кадр был взят из фильма "Квант милосердия" 2008 года.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

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