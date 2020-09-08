40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в соблазнительном мини
Звезда опубликовала жаркое черно-белое фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что актриса активно ведет страницу в соцсети.
В этот раз Куриленко опубликовала снимок, представ в мини-платье, держащийся на тонких бретельках.
Наряд был с глубоким вырезом, из-за что грудь немного выпрыгнула из него.
Нельзя не отметить безупречные изгибы тела модели, ее тонкую талию и красивые бедра. К тому же завораживают и стройные ножки.
Полураздетую Ивлееву из «Орла и решки» подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана»
Начисление компенсаций к пенсиям и зарплатам, кому из украинцев крупно повезет: "Будут выплачивать..."
Бесстыжая Бузова раскорячилась в рискованном образе и довела до истерики: "Оля, что ты творишь?"
Курс доллара удивит украинцев перед Новым годом, Шмыгаль уже предупредил: что будет с гривной
Актриса приняла пикантную позу - она легла, вытянув вперед руки. Звезда смотрела в камеру каким-то дерзким взглядом.
"Как у всех продвигается неделя? 📸", - подписала фото красотка.
За два часа пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.
"Да, чего же вы прекрасны...", "Олька-огонь🔥", "Вполне неплохо", "Вот бы сзади подкрасться🤗", "Безумно красиво)", "Красивые женщинa 👌🔝🔝", "Держись казачка - атаманшей станешь", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Куриленко решила опубликовать архивное фото, где она позирует в красивом платье.
Ольга предстала в черном кружевном наряде, которые держался на ее груди. Модель распустила длинные волосы, забрав от лица пряди.
Напомним, Ольга Куриленко показала, как отдыхает на яхте. Звезда нарядилась в просторный халат, который скрепила поясом на талии. Под него актриса надела белое кружевное белье, которое даже не пыталась скрыть.
Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».