40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в соблазнительном мини

Звезда опубликовала жаркое черно-белое фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Стоит отметить, что актриса активно ведет страницу в соцсети.

В этот раз Куриленко опубликовала снимок, представ в мини-платье, держащийся на тонких бретельках.

Наряд был с глубоким вырезом, из-за что грудь немного выпрыгнула из него.

Нельзя не отметить безупречные изгибы тела модели, ее тонкую талию и красивые бедра. К тому же завораживают и стройные ножки.

Актриса приняла пикантную позу - она легла, вытянув вперед руки. Звезда смотрела в камеру каким-то дерзким взглядом.

"Как у всех продвигается неделя? 📸", - подписала фото красотка.

За два часа пост собрал более 14 тысяч лайков и много комментариев.

"Да, чего же вы прекрасны...", "Олька-огонь🔥", "Вполне неплохо", "Вот бы сзади подкрасться🤗", "Безумно красиво)", "Красивые женщинa 👌🔝🔝", "Держись казачка - атаманшей станешь", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко решила опубликовать архивное фото, где она позирует в красивом платье.

Ольга предстала в черном кружевном наряде, которые держался на ее груди. Модель распустила длинные волосы, забрав от лица пряди.

Напомним, Ольга Куриленко показала, как отдыхает на яхте. Звезда нарядилась в просторный халат, который скрепила поясом на талии. Под него актриса надела белое кружевное белье, которое даже не пыталась скрыть.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».