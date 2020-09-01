40-летняя актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме о Джеймсе Бонде, похвасталась стройной фигуркой

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото у себя в Инстаграм. Красотка была одета в короткий черный топ, который обтянул ее прелести, а также в обтягивающие лосины, которые сделали акцент на самых сладких местах. Куриленко дополнила образ сиреневыми кроссовками, солнцезащитными очками и кепкой. Она пикантно изогнулась, продемонстрировав свой плоский животик и соблазнительные изгибы.

«Верни меня в Прованс!», - подписала снимок актриса.

За час ее фото собрало более 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Душа праздника требует?», «Красавица», «Настоящая жемчужина», «Помните Дон Кихот делал также», «Безумно красивая», «Красивая женщина», «Выглядишь здоровой», «Осторожно сражайтесь с гигантами ⚔️», «Черт возьми, ты такая великолепная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко предстала в дерзком образе. Красотка поделилась кадром, на котором засветила аппетитные прелести в белой маечке. Легкая ткань обтянула небольшую грудь звезды, которая была едва заметна. Куриленко держала пистолет, направив его вперед, целясь в кого-то. Волосы у актрисы были собраны в хвост.

Напомним, что Куриленко в купальнике эффектно задрала ноги прямо на стол: "Потрясающий вид".

Как сообщала Politeka, Куриленко задрала ноги и поразила видом в распахнутом халате: "Слишком красива, чтобы...".

Также Politeka писала, что Куриленко без одежды и стыда растянулась на диване: "Есть что-то от Одри Хепбёрн".