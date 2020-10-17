Французская актриса, покорившая Голливуд, и модель украинского происхождения Ольга Куриленко удивила дерзким образом
40-летняя красотка похвасталась кадром со съемок для корейской версии глянцевого журнала Harper’s Bazaar, передает Politeka.net.
Соответствующим фото звезда поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм.
На актрисе – черный комбинезон из латекса, который плотно облегает хрупкую фигуру Ольги. Она стоит у стены, приподнявшись на носочках и согнув одну ногу в колене. Куриленко широко улыбается в камеру, подперев бок рукой.
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Волосы звезды собраны в пучок.
«Вы действительно разносторонняя актриса и подойдете для любой роли», «Красотка, худая!», «Женщина-кошка:)», – пишут поклонники.
Путь к славе у Куриленко был очень долгим. В 16 лет красивая девушка переехала в Париж, где у нее был контракт с агентством Madison. На новом месте Ольге пришлось нелегко, ей было сложно прижиться в чужой стране да еще и без знания языка.
Но все сложилось лучшим образом, и через пару лет ее снимок был на обложке популярного журнала Glamour, а следом и на обложках таких журналов, как Elle и Vogue. Также Куриленко стала лицом нескольких модных брендов.
В тот же период девушка впервые вышла замуж за фотографа, брак с которым продлился три года. А в 2005-м году состоялся и дебют Куриленко в кино, тогда она сыграла в ленте «Перст любви» и была отмечена на Бруклинском международном кинофестивале.
Самую большую известность ей принесло участие в «бондиане». Она сыграла девушку суперагента в «Кванте милосердия». Сегодня Ольга – очень популярная и востребованная актриса.
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