40-летняя украинская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, впечатлила редким фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном изящном платье с младенцем на руках.

Элегантная и счастливая Ольга показала своего новорожденного сына Александра Макса Горацио. Мальчику в этом году исполнилось уже пять лет. Отцом мальчика является лондонский актер и журналист Макс Бениц, с которым впрочем Куриленко рассталась. Сейчас сына воспитывать ей помогает ее новая любовь - британо-аргентинский актер Бен Кура, младший ее на 9 лет.

"❤️ С Днем Рождения моего самого любимого мальчика на свете! Ты родился 5 лет назад, и я люблю тебя все больше и больше с каждым днём. 🥰", - тепло поздравила сына Ольга.

Пользователи присоединились к поздравлениям, оставив приятные слова в комментариях:

"Поздравляю!!! Пусть будет здоров и счастлив ваш мальчик!!! Чистого и доброго детства, радостного!!!💋"

"Пусть сыночек растет здоровый и счастливый вам на радость!❤️"

"И какой сейчас этот паренек!"

"С Днем Рождения, Саша! 5 уже? Боже мой"

"... такая очаровашка на этом фото!... с 5летием сыночка - пусть радует своими успехами!"

"Моя ж ты милая!!! Поздравляю!"

"Вау сладко ❤️"

Ранее мы сообщали, Куриленко похвасталась идеальным лицом, показав его крупным планом. Актриса продемонстрировала себя без косметики в домашнем наряде: на ней были розовая футболка и накинутая на плечи серая кофточка.

"#OnSet # Съемка #MatinCalme # Южная Корея", - заинтриговала актриса подписью, намекнув на новую интересную роль.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».