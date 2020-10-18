Погода в Україні 18 жовтня здивує витівкою, адже після найпотужніших дощів, які накрили країну, людям дадуть "перепочити"

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

Так, попри відсутність дощів на західній частині України, радіти особливо не варто. Похолодання залишиться: вдень буде 9-12 градусів, а вночі близько 5-7 за Цельсієм.

Схожою ситуація буде і в північних регіонах: хмарність з частковими проясненнями й 9-12 градусів тепла вдень. Вночі ж різко похолодає: від 5 до 7 градусів вище нуля.

Трохи більше пощастить жителям Дніпропетровської та Запорізької областей, де повітря буде в районі 13-19 градусів. На решті частини центральних регіонів буде 11-14 тепла. Вночі похолодає до 9-15 зі знаком "плюс".

Ще краща ситуація буде на півдні України, де хмарність буде поєднуватися з 16-19 градусами тепла. Вночі синоптики прогнозують від 11 до 14 тепла.

Також тепло затримається на східній частині країни, де повітря прогріється до 16-19 вище нуля. Вночі, правда, похолодає до 11-14 градусів.

В Укргідрометцентрі стверджують, що в Києві та передмісті сьогодні буде без дощів, хоча повітря буде в межах 9-12 градусів. Вночі похолодає ще сильніше: очікується від 4 до 8 за Цельсієм.

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