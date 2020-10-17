Українська модель Міла Кузнєцова похвалилася своїм величезним бюстом в купальнику

Зірка сумує за теплими днями та відпочинком на морі, передає Politeka.net. Пишногруда блондинка опублікувала фото, де вона позує на морі в купальнику.

Зелений купальник натягнувся на грудях, а червоне плетіння з бретелей ідеально утримувало тканину на місці.

Видно, що красуня добре засмагла на сонці і її груди навіть почервоніли від інтенсивних "сонячних ванн".

Завершили літній образ окуляри і сережки.

"Цілий день дощ... хочу на море✈✈", - написала Кузнєцова.

За півгодини пост зібрав понад 900 лайків і багато коментарів.

"Так, погода жахлива. Хочу в теплі краї... Мила, гарного і теплого вечора 😍", " я теж дуже хочу на море і сонечко❤️🤗", "неймовірно великі "скрині" Мили", "Якщо що забирай і мене на море, дуже люблю сонечко 🤗А то у нас теж дощ бррр..."," В Одесі тільки вранці був. Потім сонечко", "Моя любов", "Так, я не особливо люблю спеку але втекти від такої погоди на морі не відмовилася б😊", "після таких фото стає набагато спекотніше🔥 😍", " і мене забирайте 😁 я теж хочу на море🌊 🤤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова позувала поруч з велосипедом, ефектно вигинаючись. Вона нахилилася прямо перед камерою і показала свої принади у всій красі.

Особливої пікантності знімку додає те, що красуня вирішила розстебнути і без того тісний топ.