Не дарма Сінді була іконою свого часу!

Супермодель 90-их Сінді Кроуфорд вирішила піти шляхом голівудської актриси Памели Андерсон, яка раз у раз ділиться архівними кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 54-річна красуня опублікувала знімок, зроблений кілька десятиліть тому, передає Politeka.net.

На фотографії зовсім ще молода Сінді в чорному боді й атласних півчобітках виступає в ролі спокусливого цирульника. Увагу привертають красива форма грудей моделі і нескінченно довгі стрункі ніжки.

В її руках – небезпечна бритва, яку вона тримає біля обличчя чоловіка, що покрите піною для гоління.

Однак гострий предмет абсолютно не лякає "клієнта", оскільки Сінді притиснула його до своїх пишних грудей, млосно відкинувши свою голову назад і прикривши очі.

Як зазначила Кроуфорд у підписі до знімка, це фото – одне з її найулюбленіших і було зроблено для глянцю Vanity Fair.

Знімок зібрав десятки тисяч лайків, а в коментарях чимало користувачів назвали модель іконою.

Відзначимо, що і в свої роки Сінді виглядає приголомшливо, підтвердженням чому є одне з її останніх фото. На знімку вона позувала в рожевій сукні з невеликим декольте. Кроуфорд лежала на гамаку, доповнивши образ капелюшком. Модель відвела погляд від камери, але можна помітити яскраву посмішку у красуні.

"Нескінченне літо в Малібу", – написала зірка під фото.

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