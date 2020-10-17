Супермодель 90-их Сінді Кроуфорд вирішила піти шляхом голівудської актриси Памели Андерсон, яка раз у раз ділиться архівними кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 54-річна красуня опублікувала знімок, зроблений кілька десятиліть тому, передає Politeka.net.

На фотографії зовсім ще молода Сінді в чорному боді й атласних півчобітках виступає в ролі спокусливого цирульника. Увагу привертають красива форма грудей моделі і нескінченно довгі стрункі ніжки.

В її руках – небезпечна бритва, яку вона тримає біля обличчя чоловіка, що покрите піною для гоління.

View this post on Instagram

#TBT Still one of my favorites. Shaving @kdlang for @vanityfair by @herbritts. Photo via: @trunkarchive

Популярні новини зараз

Сяюча Ані Лорак у квітах повідомила радісну новину, Каменських не стрималася: "Вітаю!"

З курсантом, який втратив своїх однокурсників у катастрофі АН-26, сталося диво: "буває один на мільйон"

Тіна Кароль огріла мікрофоном Горбунова, який розпустив руки, момент потрапив на відео: "Ох, Юра дограється"

Хвора Христина Асмус розсунула ноги на дивані і здивувала відвертістю: "Бережіть себе"
Показати ще

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on

Однак гострий предмет абсолютно не лякає "клієнта", оскільки Сінді притиснула його до своїх пишних грудей, млосно відкинувши свою голову назад і прикривши очі.

Як зазначила Кроуфорд у підписі до знімка, це фото – одне з її найулюбленіших і було зроблено для глянцю Vanity Fair.

Знімок зібрав десятки тисяч лайків, а в коментарях чимало користувачів назвали модель іконою.

Відзначимо, що і в свої роки Сінді виглядає приголомшливо, підтвердженням чому є одне з її останніх фото. На знімку вона позувала в рожевій сукні з невеликим декольте. Кроуфорд лежала на гамаку, доповнивши образ капелюшком. Модель відвела погляд від камери, але можна помітити яскраву посмішку у красуні.

View this post on Instagram

Endless summer in Malibu 🌞

A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on

"Нескінченне літо в Малібу", – написала зірка під фото.

Нагадаємо, пустотлива Карді Бі в золоті показала, чим підкорює серця

А ще Politeka писала, що Сінді Кроуфорд помірялася розкішними ніжками з Наомі Кембелл та іншими красунями

Також Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret підкорила ніжною красою, яскраві кадри