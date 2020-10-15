Известная модель Синди Кроуфорд показала себя и рассказала о Малибу

На фото Синди позировала в розовом платье с небольшим декольте. Кроуфорд лежала на гамаке, дополнил образ шляпкой. Модель отвела взгляд от камеры, но можно заметить яркую улыбку у красавицы. Звезда отдыхала на побережье моря в Малибу, как можно заметить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бесконечное лето в Малибу", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Красота внутри и снаружи", "Откуда твое платье?", "Хорошее фото", "Бесконечная красота", "Эта прекрасная Синди Кроуфорд", "С любовью из Греции", "Я люблю твой хамек, Синди, приятно, горячо", "Только не здесь, в Лондоне зимой наслаждайся солнцем", "Фильм о честной игре. Легенда красоты", "Синди, ты такая великолепная женщина", "Так было вчера на горе, но не сегодня", "Красивая как всегда синди !!!! Люблю тя".

Сообщалось, что популярная модель 90-х Синди Кроуфорд пленила сочным видом рядом с Клаудией Шиффер.

Архивное фото двух невероятно популярных звезд появилось в Инстаграм у модели. На снимке девушки были еще совсем молоды. Они стояли в обтягивающих платьях, которые обтягивали их сочные формы.

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