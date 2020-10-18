Зірка показала себе після душу

Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, підкорила видами в білизні

Зірка не так давно знову збільшила бюст, тепер вона ще більше пишається шостим розміром грудей і не упускає можливості їм похвалитися, пише Politeka.net. Так, модель опублікувала фото в сторіз, поставши в мереживному боді.

Знаменитість блиснула бюстом, який ледь не вистрибував з білизни, а тонкі бретельки впивалися в плечі.

Крізь тонке мереживо проглядалося ідеальне тіло моделі, а великі вирізи з боків оголили стегна. Фігура струнка і дуже ефектна завдяки великим грудям і неймовірно тонкій талії. Омович можна похвалити за такий ретельний догляд за собою.

Модель присіла на коліна і розставила ніжки. Вона дивилася в камеру.

Примітно, що на голові Олени був рушник, ніби вона недавно вийшла з душу.

У такому вигляді зірка позувала на ліжку, а позаду неї сидів милий песик.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз нема такої можливості.

Нагадаємо, модель Олена Омович хвалиться шостим розміром грудей і іншими достоїнствами своєї фігури.

В одному з останніх сторіз знаменитість постала в шкіряному одязі без білизни.

Олена позувала на підлозі, наставивши камеру на дзеркало. Доповнювали образ моделі маленька сумочка і окуляри.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович постала у піджаку і ботфортах. Зірка стояла напівбоком, в кадр потрапили розкішні груди знаменитості.

Шанувальники позитивно оцінили образ зірки і написали їй багато приємних повідомлень.

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