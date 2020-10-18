Звезда показала себя после душа

Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, покорила видами в белье

Звезда не так давно снова увеличила бюст, теперь она еще больше гордится шестым размером груди и не упускает возможности им похвастаться, пишет Politeka.net. Так, модель опубликовала фото в сториз, представ в кружевном боди.

Знаменитость сверкнула бюстом, который едва ли не выпрыгивал из белья, а тонкие бретельки впивались в плечи.

Сквозь тонкое кружево проглядывалось идеальное тело модели, а большие вырезы по бокам оголили бедра. Фигура стройная и очень эффектная благодаря большой груди и невероятно тонкой талии. Омович можно похвалить за такой тщательный уход за собой.

Модель присела на колени и расставила ножки. Она смотрела в камеру.

Примечательно, что на голове Алены было полотенце, будто она недавно вышла из душа.

В таком виде звезда позировала на кровати, а позади нее сидел милый песик.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, модель Алена Омович хвастается шестым размером груди и другими достоинствами своей фигуры.

В одном из последних сториз знаменитость предстала в кожаной одежде без белья.

Алена позировала на полу, наставив камеру на зеркало. Дополняли образ модели маленькая сумочка и очки.

Ранее сообщалось, что Алена Омович предстала в пиджаке и ботфортах. Звезда стояла полубоком, в кадр попала роскошная грудь знаменитости.

Поклонники положительно оценили образ звезды и написали ей много приятных сообщений.

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