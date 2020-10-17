Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася бюстом з несподіваного ракурсу

Довгий час Анастасія займалася схудненням і запевняла, що крім листя салату, тертого сиру з лаймом і яєць нічого не їсть. При цьому низькокалорійна дієта, як відзначають в мережі, явно не допомогла Анастасії.

Нещодавно балерина показала, як проводила час зі старою знайомою і засвітила зайве в невигідному світлі – Волочкова показала відкриту зону декольте. Причому зробила це досить невдало, так як сміливий виріз на сукні не тільки оголив її бюст занадто сильно, але ще і показав, що шкіра знаменитості не в такому хорошому стані, як вона запевняла, а розмір її бюста виглядає також неохайно, запевняють в мережі.

Ось як реагують фанати, зробивши особисто скріншоти доказів провального образу Анастасії:

"️️С з такою подругою вороги не потрібні️️😆 😆 😆; ну все готово: і трон зі стразами, фата, ногтішкі весільні, товар літсом, вивалюється, але не Знаходиться для мадам Грицацуєвої новий Остап Бендер!🙈 🤣 ; Ой, у настки *опа з декольте стирчить! 😄 🤣 ; Я зрозуміти не можу, як це плаття треба по нормальному носити, щоб Сісі не вивалювалися - з топіком чи що? Якщо з топіком, то ні в якому разі не в чорному. Все одно не те; ну і груші у неї; Ось це безформне вим'я😱 😞; ну ладно хоч підлогу в склепі завжди чистий😉».

Ми також писали, що балерині часто згадують, що в минулому вона виглядала зовсім інакше і її тепер просто не впізнати. На фото "в молодості і зараз" добре розглянути зовсім не плоский, а скоріше роздутий, але добре втягнутий живіт балерини і її давно втратила форму груди.

Кадри Волочкової без обробки вражають мережу, адже не ясно, як вона так багато тренується і все одно виглядає повною і помітно змарнілою. Сама ж Настя запевняє, що харчуючись одним відвареним шпинатом без солі, і натертим сиром з лаймом, вона дуже схудла.

Ось що пишуть в мережі:

"Перш ніж порівнювати Волочкова, ви на себе подивіться в молодості і зараз. Дивуюся, що за люди...; Ось що алкоголь робить з людьми! Можна використовувати як плакат для антиалкогольної пропаганди))); марно, хоч плакати вішайте, хоч що😂у кожного своя голова на плечах!; З часом всі люди змінюються, роки своє бере; П'яна вишня; вік теж має значення, не кажучи вже про алкоголь....».

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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