Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась бюстом с неожиданного ракурса

Долгое время Анастасия занималась похудением и уверяла, что кроме листьев салата, тертого сыра с лаймом и яиц ничего не ест. При этом низкокалорийная диета, как отмечают в сети, явно не помогла Анастасии.

Недавно балерина показала, как проводила время со старой знакомой и засветила лишнее в невыгодном свете – Волочкова показала открытую зону декольте. Причем сделала это весьма неудачно, так как смелый вырез на платье не только оголил ее бюст слишком сильно, но еще и показал, что кожа знаменитости не в таком хорошем состоянии, как она уверяла, а размер ее бюста выглядит также неопрятно, уверяют в сети.

Вот как реагируют фанаты, сделав лично скриншоты доказательств провального образа Анастасии:

«🤦‍♀️🤦‍♀С такой подругой враги не нужны💁‍♀️😆😆😆; Ну все готово: и трон со стразами, фата, ногтишки свадебные, товар лиТсом, вываливается, но не находится для мадам Грицацуевой новый Остап Бендер!🙈🤣; Ой, у Настки *опа из декольте торчит! 😄🤣; Я понять не могу, как это платье надо по нормальному носить, чтоб сиси не вываливались - с топиком что-ли? Если с топиком, то ни в коем разе не в чёрном. Всё равно не то; ну и груши у неё; Вот это безформенное вымя😱😞; Ну ладно хоть пол в склепе всегда чистый 😉».

Мы также писали, что балерине часто вспоминают, что в прошлом она выглядела совершенно иначе и ее теперь просто не узнать. На фото «в молодости и сейчас» хорошо рассмотреть вовсе не плоский, а скорее раздутый, но хорошо втянутый живот балерины и ее давно потерявшую форму грудь.

Кадры Волочковой без обработки поражают сеть, ведь не ясно, как она так много тренируется и все равно выглядит полной и заметно осунувшейся. Сама же Настя уверяет, что питаясь одним отварным шпинатом без соли, и натертым сыром с лаймом, она очень похудела.

Вот что пишут в сети:

«Прежде чем сравнивать Волочкова, вы на себя посмотрите в молодости и сейчас. Поражаюсь, что за люди...; Вот что алкоголь делает с людьми! Можно использовать как плакат для антиалкогольной пропаганды))); Бесполезно, хоть плакаты вешайте, хоть что😂У каждого своя голова на плечах!; Со временем все люди меняются , годы своё берёт; Пьяная вишня; Возраст тоже имеет значение , не говоря уже об алкоголе....».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

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