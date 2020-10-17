Відома співачка Олена Темнікова, колишня солістка російської групи "Серебро", показала, що прохолодна осінь – стилю не перешкода

Красуня опублікувала пару знімків, на яких постала в образі, який якнайкраще підходить для жовтня, передає Politeka.net.

На ній – спідниця-міді в клітку, сірий у клітинку корсет, що підкреслює тонку талію і красиву форму грудей, а також коричнева ажурна блуза. Образ доповнюють чорні чоботи.

"Тут я дівчинка;)). У спідниці. Що рідко. Мода🤎 🔎", – підписала публікацію артистка.

Менше години знадобилося на те, щоб знімок пост зібрав перші 10 тисяч лайків. Відзначимо, що фанати зірки не пошкодували компліментів на адресу Темникової, підкресливши, що такий образ дуже до лиця виконавиці.

"гарний образ))🤎", "якось жарко різко стало! 🔥🔥🙈😍🤤", "Красива дівчинка в спідниці💎💎💎спідниця супер тренд😍😍", "Вааау😍 дуже красива", "Барбі🤍", "просто шедевр, немає слів, одні емоції))", "Лєнка вогонь🔥", "Ну, вапще 🔥Мерлін Монро в самому соку😍🤘", "Класне плаття! Тобі дуже йде)", "ви найкрасивіша💎 ви найпрекрасніша💎 ви мила💎 ви ніжна💎"," ви така прекрасна🙏😇💐💐💐💐💐💐💐💐Олена💖 в цьому вбранні🍰🍰🍰☕☕☕🎃🎃🎃👼", – пишуть захоплені шанувальники.

Як відомо, в одному зі своїх інтерв'ю співачка розповіла про свої стосунки з Ольгою Серябкіною, які кілька років були дуже напруженими. Поведінку іншої солістки групи Темникова назвала "дідівщиною". Як уточнила співачка, саме затяжний конфлікт з іншою вокалісткою ансамблю і став справжньою причиною її відходу з колективу.

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