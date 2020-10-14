Известная певица Елена Темникова, бывшая солистка "Серебро", показала себя и рассказала о выходных

Звезда показала себя в штанах и блузке, устроившись поудобней на шезлонге. Красотка расстегнула несколько пуговиц в наряде, добавляя кадрам пикантности. На одном из снимков Елена расставила ноги и нагнулась вперед. Фото вышли довольно интересными и свежими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня так. А в выходные уже обещают. А у вас?", - написала певица.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю эти штаны) там ещё вроде рубашка к ним идёт классная, не?", "сегодня последний тёплый день", "Темникова, хочу выглядеть сейчас как ты в 40 лет", "Ути котеночек", "у нас то солнце, то тучи. очень хочется дождя и снега", "Ленка и через 10 лет будет девочкой!", "Вроде как солнечно но ветер мешает а вы просто красотка так держать", "Икона, 18-летние позавидуют".

Сообщалось, что бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова впечатлила образом в необычном платье.

Ради новой фотосессии красотка облачилась в наряд экстравагантного фасона: верхняя часть сделана из полупрозрачной ткани телесного цвета, а снизу переходит в белый подол.

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