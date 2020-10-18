Відома співачка Ані Лорак поділилася новою радістю

Зірка активно веде сторінку в соцмережі, де ділиться новинами зі свого творчого та особистого життя, передає Politeka.net. Так, зірка поділилася з шанувальниками новою радістю - вона випустила новий хіт і записала відео зі словами. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

На кадрах можна помітити обличчя виконавиці крупним планом, на якому багато косметики, а також воно оброблене за допомогою фотошопу. На одному з кадрів артистку важко впізнати.

Ані пильно то дивилася в камеру, то відводила очі, при цьому на екрані був використаний ефект стікають крапель.

"Мої улюблені! Ви вже встигли послухати новий сингл "Страдаем и любим"? ✨ Яка ваша улюблена рядок з пісні? 💭Дивіться лірик-відео на моєму каналі в YouTube!",- написала співачка.

За дві години відео зібрало понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Неймовірно красива фотосесія і шалено красива пісня! 😘 😍 Я її полюбила з перших рядків.. А твій голос. 😍Я готова слухати вічно. Це просто кайф!...", "Шикарна пісня, Кароліна!!!!!!З ❤️ з Києва🙌", " встигли) дякую за пісню ❤️❤️❤️

"Так близько не буде, ніхто більше не буде" Ждем чекаємо в Києві ❤️", "так близько не буде

ніхто більше не буде", " залежна від думки тієї

що поруч ти і ніхто інший"♥️, " залежна від маслі тієї ,що поруч ти і ніхто інший.. ❤ ️ 😍 🙏 ", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак записала дану пісню, грунтуючись на досвід у своєму житті.

Композиція сподобалася зіркам і шанувальникам, від чого артистка просто світилася від щастя.

Нагадаємо, що Ані Лорак в капелюшку змогла здивувати новим перетворенням:"виглядає на 18".

А ще Politeka писала, що схудла Ані Лорак в капелюсі раптово бухнулася на коліна перед другом: "обожнюю!".

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