Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", показала підтягнуту фігуру після схуднення

Після схуднення Настя постійно потрапляє в центр обговорень фанатів. Дівчина скинула більше десяти кілограм і тепер її змінилася фігура далеко не всім шанувальникам до душі. Втім, сама зірка підкреслює, що це її тіло і їй з ним жити, тому інших не повинно хвилювати, як вона змінилася.

Беручи участь в зйомках, знаменитість часто змінює імідж, а також вражає мережу незвичайними нарядами. Телеведучу порівнюють не тільки з Дуа Ліпою, але ще і з Брітні Спірс в кращі молоді роки.

Струнка блондинка в цей раз приміряла лише чорний ліфчик, вдало підкреслив бюст, модні штани з яскравим чорно-жовтим принтом і доповнила образ масивної ланцюжком з написом «любов».

У мережі відреагували на новий імідж Насті досить бурхливо:

"Настя, де взяти твій постер?; Тебе тільки вішати в туалет; а че з пальцями на ногах чому вони довгі такі🙈 😂;, блін, Івлєєва, чесно, де груди, де попа ти че; Настя, ти просто бомба. Ти супер. Я тебе обажаю. ❤ ️ ❤ ; В стилі Брітні Спірс та інших зірок в кращі роки 👍; ти дуже красива і приваблива; признавайтеся мужики куди дивилися; звідки Сі*ькі, не було ж?😂 ; Прикольні штанці. Що за фірма?; Красуня👍 поєднання елегантності і епатажу!!!🌹 🌹 🌹 ; це правда Ти так схудла; пальці на ногах потворні...довгий».

Нещодавно зірка також перевтілилася в Мерилін Монро, повністю скопіювавши її легендарний образ з білою сукнею і навіть зачіскою – білявими локонами з милими завитками.

Для належного ефектна на відеозапис з пікантним танцем Настя навіть наклала чорно-білу обробку, проте в мережі ролик оцінили далеко не всі:

"Як вам моє перевтілення?🌪 🥰 ще більше відосів в моєму тіктоку», - написала Настя.

Ось що пишуть в мережі:

"Еммм... як то не дуже.. у плані даіженій-можна було увійти в образ і зробити їх витонченіше, сексуальніше. А то ощущенин що це знову тупо кривляння. А перевтілення супер, але чекала більшого🤭; Богиня монтажу, цей образ тобі дуже йде😍 🔥; Мерлін Монро за шість рублів; Мерлін Настюха Івлєєва😂 😍 🔥».

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