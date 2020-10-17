Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала подтянутую фигуру после похудения

После похудения Настя постоянно попадает в центр обсуждений фанатов. Девушка сбросила более десяти килограмм и теперь ее изменившаяся фигура далеко не всем поклонникам по душе. Впрочем, сама звезда подчеркивает, что это ее тело и ей с ним жить, поэтому других не должно волновать, как она изменилась.

Принимая участие в съемках, знаменитость часто меняет имидж, а также поражает сеть необычными нарядами. Телеведущую сравнивают не только с Дуа Липой, но еще и с Бритни Спирс в лучшие молодые годы.

Стройная блондинка в этот раз примерила лишь черный лифчик, удачно подчеркнувший бюст, модные штаны с ярким черно-желтым принтом и дополнила образ массивной цепочкой с надписью «Любовь».

В сети отреагировали на новый имидж Насти достаточно бурно:

«Настя, где взять твой постер?; Тебя только вешать в туалет; А че с пальцами на ногах почему они длинные такие 🙈😂;, Блин, Ивлеева, честно, где грудь, где попа ты че; Настя, ты просто бомба. Ты супер. Я тебя обажаю. ❤️❤; В стиле Бритни Спирс и других звезд в лучшие годы 👍; Ты очень красивая и привлекательная; Признавайтесь мужики куда смотрели; Откуда си*ьки, не было же?😂; Прикольные штанишки. Что за фирма?; Красотка👍 сочетание элегантности и эпатажа!!!🌹🌹🌹; это правда ти так похудела; Пальцы на ногах уродские...длинные».

Недавно звезда также перевоплотилась в Мэрилин Монро, полностью скопировав ее легендарный образ с белым платьем и даже прической – белокурыми локонами с милыми завитушками.

Для должного эффектна на видеозапись с пикантным танцем Настя даже наложила черно-белую обработку, тем не менее в сети ролик оценили далеко не все:

«Как вам моё перевоплощение?🌪🥰 ещё больше видосов в моём ТикТоке», - написала Настя.

Вот что пишут в сети:

«Эммм... как то не очень.. в плане даижений-можно было войти в образ и сделать их изящнее, сексуальнее. А то ощущенин что это снова тупо кривляния. А перевоплощение супер, но ожидала большего🤭; Богиня монтажа, этот образ тебе очень идет😍🔥; Мерлин Монро за шесть рублей; Мерлин Настюха Ивлеева😂😍🔥».

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