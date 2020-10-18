Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова з'явилася в яскравому образі в руках відомого красеня
Артистка зараз бере участь у шоу "Льодовиковий період", передає Politeka.net. Зірка разом зі своїм партнером, олімпійським чемпіоном танців на льоду Дмитром Соловйовим, не втомлюються дивувати публіку своїми яскравими номерами.
Так, спекотна красуня постала в образі, що нагадує готський стиль в оточенні палаючих смолоскипів.
"Ну що, мої хороші 🤗 🙃 А тиждень-то вже пролетів ️ ️ ️ я, якщо чесно, взагалі не розумію, коли який день тижня😂 😂 😂 але ☝ 🏻 я знаю точно, що сьогодні субота - і, значить о 17.20 ми з вами зустрічаємося...🧝🏼♀️🔮🐒🙋🏻♀️ Можу сказати одне - буде дуже цікаво🔥 🔥 🔥", - написала артистка.
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Також Ольга в пості сказала шанувальникам не боятися і долати страхи, зізналася в коханні і просила активно голосувати за її пару.
За 50 хвилин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів:
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".