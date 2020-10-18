Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова з'явилася в яскравому образі в руках відомого красеня

Артистка зараз бере участь у шоу "Льодовиковий період", передає Politeka.net. Зірка разом зі своїм партнером, олімпійським чемпіоном танців на льоду Дмитром Соловйовим, не втомлюються дивувати публіку своїми яскравими номерами.

Так, спекотна красуня постала в образі, що нагадує готський стиль в оточенні палаючих смолоскипів.

"Ну що, мої хороші 🤗 🙃 А тиждень-то вже пролетів ️ ️ ️ я, якщо чесно, взагалі не розумію, коли який день тижня😂 😂 😂 але ☝ 🏻 я знаю точно, що сьогодні субота - і, значить о 17.20 ми з вами зустрічаємося...🧝🏼♀️🔮🐒🙋🏻♀️ Можу сказати одне - буде дуже цікаво🔥 🔥 🔥", - написала артистка.

Також Ольга в пості сказала шанувальникам не боятися і долати страхи, зізналася в коханні і просила активно голосувати за її пару.

За 50 хвилин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів:

"Ну, вогонь же", " Оля, вас знову покажуть в кінці?", "🔥 🔥 🔥Краща", " вся у вогні🔥"," красуня", " на скільки талановита 🔥 🔥 🔥 не перестаю захоплюватися👍", " ну і х**нь. Буду я ще перед теликом сидіти і дивитися цю маячню. Справи поцікавіше є", " цей номер буде у вогні? 🤤🔥", "🔥❤️Яка краса )))ви велика розумниця 😘😘😘", "Все буде у вогні🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Нас чекає щось нереальне🪐❤️👸🏻", "Вогненні фотографії🔥🔥🔥 як і сама Ольга полум'я так і горить від тебе🔥👍", "А прокат знову буде на руках у Діми?", "А навіщо ноги розсунула?😂жах ночі!!", "Ох, відчуваю це просто вогнище!!!!! 🔥🔥".