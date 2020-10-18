Российская певица и телеведущая Ольга Бузова появилась в ярком образе в руках известного красавчика

Артистка сейчас принимает участие в шоу «Ледниковый период», передает Politeka.net. Звезда вместе со своим партнером, олимпийским чемпионом танцев на льду Дмитрием Соловьевым, не устают удивлять публику своими яркими номерами.

Так, знойная красотка предстала в образе, напоминающем готский стиль в окружении горящих факелов.

"Ну что, мои хорошие 🤗🙃 А неделя-то уже пролетела 🙋🏻‍♀️🙆🏻‍♀️ я, если честно, вообще не понимаю, когда какой день недели😂😂😂 но☝🏻я знаю точно, что сегодня суббота - и, значит в 17.20 мы с Вами встречаемся...🧝🏼‍♀️🔮🐒🙋🏻‍♀️ Могу сказать одно - будет очень интересно 🔥🔥🔥", - написала артистка.

Также Ольга в посте сказала поклонникам не бояться и преодолевать страхи, призналась в любви и просила активно голосовать за ее пару.

За 50 минут пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев:

"Ну, огонь же", "Оля, вас опять покажут в конце?", "🔥🔥🔥Лучшая", "Вся в огне 🔥", "Красавица", "На сколько талантлива 🔥🔥🔥не перестаю восхищаться 👍", "Ну и х**нь. Буду я ещё перед теликом сидеть и смотреть этот бред. Дела поинтереснее есть", "Этот номер будет в огне? 🤤🔥", "🔥❤️Красота какая )))вы огромная умничка 😘😘😘", "Все будет в огне🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Нас ждёт что-то нереальное🪐❤️👸🏻", "Огненные фотографии🔥🔥🔥 как и сама Ольга пламя так и горит от тебя🔥👍", "А прокат опять будет на руках у Димы?", "А зачем ноги раздвинула?😂ужас ночи!!", "Ох, чувствую это просто огнище!!!!! 🔥🔥".