Российская певица и телеведущая Ольга Бузова появилась в ярком образе в руках известного красавчика
Артистка сейчас принимает участие в шоу «Ледниковый период», передает Politeka.net. Звезда вместе со своим партнером, олимпийским чемпионом танцев на льду Дмитрием Соловьевым, не устают удивлять публику своими яркими номерами.
Так, знойная красотка предстала в образе, напоминающем готский стиль в окружении горящих факелов.
"Ну что, мои хорошие 🤗🙃 А неделя-то уже пролетела 🙋🏻♀️🙆🏻♀️ я, если честно, вообще не понимаю, когда какой день недели😂😂😂 но☝🏻я знаю точно, что сегодня суббота - и, значит в 17.20 мы с Вами встречаемся...🧝🏼♀️🔮🐒🙋🏻♀️ Могу сказать одно - будет очень интересно 🔥🔥🔥", - написала артистка.
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Также Ольга в посте сказала поклонникам не бояться и преодолевать страхи, призналась в любви и просила активно голосовать за ее пару.
За 50 минут пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев:
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".