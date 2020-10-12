Российская певица и телеведущая Ольга Бузова удивила кадрами, сделанными до смены имиджа

Ольга довольно часто меняет имидж, прическу и поражает нарядами, которые выбирает для выхода в свет. Девушка привыкла слышать от окружающих похвалы за то, что, в отличие от многих известных личностей, она не стала себе накачивать губы или делать большую силиконовую грудь.

Тем не менее, многие также отмечают, что ранее телеведущая и певица выглядела несколько натуральнее. В социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте Ольги появились фото со звездой – архивные кадры, сделанные за долго до ее смены образов, и современный снимок, отснятый относительно недавно.

Однажды в интервью Ольга заявила, что приложила просто-таки колоссальные усилия, чтобы научиться любить себя.

«Я постоянно парилась по поводу нежелательных килограмм, у меня было навязчивое убеждение, что мой нос – чересчур острый, а губы – тоненькие и маленькие. И только сейчас, стоя около зеркала, я всем удовлетворена. Люблю свое отражение», - сказала Ольга.

Вот что пишут пользователи сети под последними фото:

«Красотка😍Только на фото, где Оля блондинка, у неё глаза какие-то грустные😔;, Блондинка красивее, натуральнее выглядела чем сейчас, это правда!; Как хорошо блонд!!!🔥🔥🔥; Красивая; Топчик как и всегда, ещё бы мужика нормального и все было бы 🔥🔥🔥; Всегда шикарно выглядит; Танцуй под бузову! Мало половины, мало-мало половины; Красотка и умница️❤️».

Напомним, ранее артистка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" захватывающие кадры из нового выпуска шоу "Ледниковый период". Она выступила в легком алом платье, его подол развевался во все стороны во время энергичных движений с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Так на фото можно заметить сложные поддержки, для которых Ольга забрасывала ноги на своего партнера - в один из таких моментов знаменитость во всей красе посветила ягодицами.

"Мы тренировались два месяца, чтобы удивлять вас 🙏🏻 но есть одна маленькая деталь - до участия в проекте, я вообще не умела стоять на коньках😂😂😂 Поэтому не судите строго 🙏🏻 Я только учусь, и мы очень стараемся для Вас🙏🏻❤️", - поделилась Ольга Бузова в описании. - "С трепетом и волнением жду вечера, я буду смотреть тоже вместе с Вами 🙏🏻 Безгранично люблю Вас ❤️".

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".

А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!"