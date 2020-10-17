24-річна дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Ганна порадувала шанувальників новим незвичайним фото

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня опублікувала знімок, на якому "приміряла" себе на обкладинку журналу VOGUE, передає Politeka.net.

На знімку дівчина позує в білому кашеміровому джемпері, що оголює її плечі, і сонцезахисних окулярах, які притримує однією рукою. Крім того, вона вибрала для образу сережки з великими штучними перлинами.

Зверху над дівчиною видно фактурну стелю і величезну антикварну люстру. Доповнює фото назва легендарного глянцю.

У підписі до знімка Анна запропонувала фанатам поділитися найяскравішими спогадами на їх перших побаченнях.

Крім купи історій, шанувальники не змогли не відзначити зовнішній вигляд Анни, написавши їй чимало компліментів.

"Дуже красива😍", "класна яка 🌹", "дуже красива 😍", "Ганна принцеса😻 😻 😻дуже красиві сережки, де ви їх купували?) 🌸 🌷 💕", "Красуня", – пишуть у коментарях.

Нещодавно дівчина вразила своїх фоловерів оригінальним осіннім образом. Анна вибрала для прогулянки сині джинси з широким шкіряним ременем, білу футболку і білосніжний кардиган, з чого можна зробити висновок, що на вулиці під час зйомок було прохолодно.

На одному зі знімків Анна широко розставила ноги, завдяки чому фанати оцінили їх довжину і стрункість.

Кадри зроблені, судячи з геотегу, на тлі Великого театру в Москві.

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