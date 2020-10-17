24-летняя дочь болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна порадовала поклонников новым необычным фото

На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котором «примерила» себя на обложку журнала VOGUE, передает Politeka.net.

На снимке девушка позирует в белом кашемировом джемпере, оголяющем ее плечи, и солнцезащитных очках, которые придерживает одной рукой. Кроме того, она выбрала для образа серьги с крупными искусственными жемчужинами.

Сверху над девушкой виден фактурный потолок и огромная антикварная люстра. Дополняет фото название легендарного глянца.

В подписи к снимку Анна предложила фанатам поделиться самыми яркими воспоминаниями на их первых свиданиях.

Помимо кучи историй, поклонники не смогли не отметить внешний вид Анны, написав ей немало комплиментов.

«Очень красивая😍», «Классная какая 🌹», «Очень красивая 😍», «Анна принцесса😻😻😻очень красивые серьги, где вы их покупали?)🌸🌷💕», «Красавица», – пишут в комментариях.

Недавно девушка поразила своих фолловеров оригинальным осенним образом. Анна выбрала для прогулки синие джинсы с широким кожаным ремнем, белую футболку и белоснежный кардиган, из чего можно сделать вывод, что на улице во время съемок было прохладно.

На одном из снимков Анна широко расставила ноги, благодаря чему фанаты оценили их длину и стройность.

Кадры сделаны, судя по геотегу, на фоне Большого театра в Москве.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.