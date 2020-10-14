Анна Заворотнюк раскрыла свою неожиданную страсть

Как передает Politeka.net, 24-летняя дочка больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в элегантном образе рядом с ретро-автомобилем

Так, Анна позировала возле старенькой синей "Волги" в сером брючном костюме-тройке в почти невидимую клеточку. Девушка надела коротенькую жилетку не на рубашку, а на голое тело - невооруженным взглядом заметна полоска тела, особенно, когда она подняла руки. На ногах у нее были белые кеды, а аксессуарами послужили солнцезащитные очки и крупные серьги.

Идеальная укладка и удачный макияж дополнили роскошный образ.

"Retro vibe📻 Я очень люблю ретро машины🚙 не просто потому что они старые, а ведь в них столько достоинства и стиля🔥 Понятно, что жизнь идёт вперёд, появляются новый дизайн, красивые формы, другая эстетика. Но на ретро ведь так приятно смотреть и они приковывают наше внимание🤩 Хотелось бы узнать ваше мнение🤍", - поделилась сокровенным Анна.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Спасибо что заряжаете позитивной энергией, очень нравится ваш стиль одежды, 🔥"

"Шикарно❤️😍"

"Я выбираю комфорт, но эти машиныыы... В каждой их детали своя история, душа эпохи! ✨Обожаю 😍 Любимый дедушкин жигуленок с точечками на потолке и окнааах🥺 Этот запах ☺ Поездки на дачу и обязательно пломбир в стаканчике🍦 Одним словом - детство 💕"

"Да, очень люблю ретро👏 Есть в них что-то такое, что хочется смотреть и смотреть😍 Анечка, какая вы модная, красивая, и невероятно позитивная😍"

"Аня, просто героиня фильма😍😍😍"

"Ваааааааау,каждый день удивляешь крутыми фотками 🔥"

"О дааа... ретро машины что-то крутое 😍 помню у наших соседей была старая машина. Она прям советская была 😍 я не могла налюбоваться 🚗 только они её продали в позапрошлом году((( ужас..."

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