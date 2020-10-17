Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, захопила бюстом у блискучій сукні

Молода дівчина все ще набирає популярність в соціальній мережі Instagram, тому для залучення уваги вона постійно публікує нові яскраві фото на своїй сторінці. Кім бере участь у рекламних фотосесіях для відомих брендів одягу, а також нещодавно почала брати участь у зйомках для глянцевих журналів.

Ефектна брюнетка привертає увагу стрункою фігурою, яскравою зовнішністю і своєрідним стилем. Наприклад, на простому особистому Селфі вона позувала в стильній сукні сірого кольору з блискучої тканини і підкорила всіх виглядом завдяки лише декольте з глибоким вирізом за лінію бюста.

"Будьте обережні, коли граєте своїми картами, коли у вас в руці королева ♥ ️ ♠ ️ ♥ ️ ♠ ️», - кокетливо написала під фото Кім Лі.

Ось як відповідають в мережі:

"Прямо роза в пустині😍 🌹 😘; твоя історія в окулярах МММ; красиво😍 😍 😍; @kimlee, Моя гаряча подруга😜 😘; карти, які я вибираю, завжди є джокерами😂; ваууууу💜 💜 💜; я вибираю Кім з справжнім класом, а не тільки дупу. 😍 👌 🐨 🎧 ; Я сподіваюся на флеш-рояль; коли є королева на зразок тебе, король не програє; думаю, тоді про покер на роздягання не може бути й мови?; Ти виглядаєш так жарко😍 😘 😘 🔥 👸».

Раніше ми писали, що Кім почали порівнювати з Кім Кардашьян досить давно, варто було дівчині набрати трохи популярності в Instagram і засвітитися в декількох вдалих фотосесіях. Тепер Лі не приховує, що їй подобається подібна увага, а тому продовжує підігрівати інтерес до себе завдяки жарким кадрам.

На одному з таких фото дівчина з підтягнутою фігурою похвалилася вдалим образом в гірчичному бікіні з глибоким декольте, акуратною банданою з принтом в тон купальнику і сонцезахисними окулярами з великою оправою.

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