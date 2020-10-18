Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, блиснула плоским животиком в червоному топі

Знаменитість доглядає за собою, що видно по її прекрасній зовнішності і ідеальній фігурі, передає Politeka.net. Олівія часто балує шанувальників власними фото і відео, де позує в нескромних нарядах.

Цього разу модель постала в короткому червоному топі, ймовірно, без білизни. Під тонкою тканиною одягу проглядалися найпікантніші місця. А виріз посередині надавав ще більшої відвертості, хоча і був трохи прихований під зав'язкою.

Міні-шорти на високій посадці обтягнули стегна Калпо, оголивши стрункі ніжки.

Зірка розпустила волосся, що стало відмінним завершенням образу.

Модель позувала на підстилці, вставши на неї колінами, при цьому руках вона тримала келих з білим вином і звузила губи для поцілунку.

"Як ми ставимося до того, що восени в Лос-Анджелесі 90 градусів? 😅 🥵 #loveitandhateit @revolve @Majorelle", - написала Олівія.

Варто відзначити, що 90 градусів за Фаренгейтом - це 32 за Цельсієм.

За сім годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі відзначили, що теж здивовані такою погодою, а також зробили компліменти Міс Всесвіту.

"Вау, як хороша!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Олівія Калпо демонструвала ідеальні, стрункі ніжки, прямо блищали від гладкості.

Олівія позувала на сходах, розкинувши кінцівки, заради більш гарячого кадру.

Зірка була в топіку на тонких бретельках, який обтягнув її шикарні груди, при цьому прес був пружним і рельєфним, а талія шалено тонка.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".