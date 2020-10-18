Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, блиснула плоским животиком в червоному топі
Знаменитість доглядає за собою, що видно по її прекрасній зовнішності і ідеальній фігурі, передає Politeka.net. Олівія часто балує шанувальників власними фото і відео, де позує в нескромних нарядах.
Цього разу модель постала в короткому червоному топі, ймовірно, без білизни. Під тонкою тканиною одягу проглядалися найпікантніші місця. А виріз посередині надавав ще більшої відвертості, хоча і був трохи прихований під зав'язкою.
Міні-шорти на високій посадці обтягнули стегна Калпо, оголивши стрункі ніжки.
Зірка розпустила волосся, що стало відмінним завершенням образу.
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Модель позувала на підстилці, вставши на неї колінами, при цьому руках вона тримала келих з білим вином і звузила губи для поцілунку.
"Як ми ставимося до того, що восени в Лос-Анджелесі 90 градусів? 😅 🥵 #loveitandhateit @revolve @Majorelle", - написала Олівія.
Варто відзначити, що 90 градусів за Фаренгейтом - це 32 за Цельсієм.
За сім годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі відзначили, що теж здивовані такою погодою, а також зробили компліменти Міс Всесвіту.
"Вау, як хороша!", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Олівія Калпо демонструвала ідеальні, стрункі ніжки, прямо блищали від гладкості.
Олівія позувала на сходах, розкинувши кінцівки, заради більш гарячого кадру.
Зірка була в топіку на тонких бретельках, який обтягнув її шикарні груди, при цьому прес був пружним і рельєфним, а талія шалено тонка.
Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».
Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".
Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".