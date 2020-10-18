Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, блеснула плоским животиком в красном топе
Знаменитость ухаживает за собой, что видно по ее прекрасной внешности и идеальной фигуре, передает Politeka.net. Оливия часто балует поклонников собственными фото и видео, где позирует в нескромных нарядах.
В этот раз модель предстала в коротком красном топе, вероятно, без белья. Под тонкой тканью одежды проглядывались самые пикантные места. А вырез посередине придавал еще большей откровенности, хотя и был немного скрыт под завязкой.
Мини-шорты на высокой посадке обтянули бедра Калпо, оголив стройные ножки.
Звезда распустила волосы, что стало отличным завершением образа.
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Модель позировала на подстилке, встав на нее коленями, при этом руках она держала бокал с белым вином и сузила губы для поцелуя.
"Как мы относимся к тому, что осенью в Лос-Анджелесе 90 градусов? 😅🥵 #loveitandhateit @revolve @majorelle", - написала Оливия.
Стоит отметить, что 90 градусов по Фаренгейту - это 32 по Цельсию.
За семь часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети отметили, что тоже удивлены такой погодой, а также сделали комплименты Мисс Вселенной.
"Вау, как хороша!", - написал один из поклонников.
Напомним, Оливия Калпо демонстрировала идеальные, стройные ножки, прямо блестевшие от гладкости.
Оливия позировала на лестнице, раскинув конечности, ради более горячего кадра.
Звезда была в топике на тонких бретельках, который обтянул ее шикарную грудь, при этом пресс был упругим и рельефным, а талия безумно тонкая.
Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».
Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".
Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".