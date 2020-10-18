Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, блеснула плоским животиком в красном топе

Знаменитость ухаживает за собой, что видно по ее прекрасной внешности и идеальной фигуре, передает Politeka.net. Оливия часто балует поклонников собственными фото и видео, где позирует в нескромных нарядах.

В этот раз модель предстала в коротком красном топе, вероятно, без белья. Под тонкой тканью одежды проглядывались самые пикантные места. А вырез посередине придавал еще большей откровенности, хотя и был немного скрыт под завязкой.

Мини-шорты на высокой посадке обтянули бедра Калпо, оголив стройные ножки.

Звезда распустила волосы, что стало отличным завершением образа.

Модель позировала на подстилке, встав на нее коленями, при этом руках она держала бокал с белым вином и сузила губы для поцелуя.

"Как мы относимся к тому, что осенью в Лос-Анджелесе 90 градусов? 😅🥵 #loveitandhateit @revolve @majorelle", - написала Оливия.

Стоит отметить, что 90 градусов по Фаренгейту - это 32 по Цельсию.

За семь часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отметили, что тоже удивлены такой погодой, а также сделали комплименты Мисс Вселенной.

"Вау, как хороша!", - написал один из поклонников.

Напомним, Оливия Калпо демонстрировала идеальные, стройные ножки, прямо блестевшие от гладкости.

Оливия позировала на лестнице, раскинув конечности, ради более горячего кадра.

Звезда была в топике на тонких бретельках, который обтянул ее шикарную грудь, при этом пресс был упругим и рельефным, а талия безумно тонкая.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".