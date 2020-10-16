Зірка показала себе у всій красі

Популярна модель Ніколь Потуральски похвалилася розкішною зовнішністю під час прогулянки лісом

Відповідні кадри красуня опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

"На полюванні за грибами. Але не з'їжте мухомор», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Потуральскі позує в шкіряному плащі, ефектно демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

"Справжня королева», «навіть у лісі Ти вогонь», «дуже добре вийшла», «вау, неперевершена красуня», "дівчинка, ти найкраща", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, не перестає вражати своїх передплатників красою.

Причому, щоб зібрати тисячі лайків, дівчині зовсім не обов'язково підкреслювати риси обличчя за допомогою косметики, оскільки природа не поскупилася для неї.

Так, Ніколь опублікувала в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує без грама макіяжу на обличчі. Однак дівчину прикрашають чиста і здорова шкіра, довге шовковисте волосся, які буквально світяться здоров'ям, і теплота в очах.

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