Бывшая жена Брэда Питта, актриса Анджелина Джоли прокомментировала его новый роман

На днях стало известно, что 56-летний Брэд Питт как минимум девять месяцев уже встречается с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Немецкую модель в сети назвали "молодой копией Джоли" из-за внешнего сходства с актрисой.

На этот роман отреагировала Анджелина Джоли, которая заявила, что не испытывает к бывшему супругу никаких чувств и его личная жизнь ее не интересует. Однако, в окружении звезды рассказали совсем о других чувствах актрисы, пишет Hollywood Life.

В частности, они рассказали, что Джоли опасается, якобы из-за новых отношений у Питта испортится общение с детьми.

Инсайдер рассказал, что в настоящее время актриса озабочена только воспитанием детей, и в отличие от своего бывшего супруга, не собирается пока заводить новые романы.

"Джоли не испытывает к Брэду никаких романтических чувств. Она не вникает в детали его личной жизни, пока это не коснется детей. Их благополучие – ее главный приоритет и озабочена она только этим", – поделился источник.

Джоли опасается, что роман с молодой моделью может негативно отобразиться на отношениях Питта с детьми. Вероятно, он будет видеться с ними значительно реже.

"Ее немного беспокоит, что в то время, когда она посвятила все свое время детям, Брэд начал новые отношения. Для Анджелины же личная жизнь отошла на второй план", – констатировал инсайдер.

Напомним, коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли удивила новым признанием о детях Питта.

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